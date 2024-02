Concours. Gagnez vos places pour Noëlle Perna à Toulouse !

Partager Facebook

L’humoriste Noëlle Perna présentera son spectacle « Certifié Mado V2 » au Casino Barrière Toulouse le 23 février 2024. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Dans “Certifié Mado V2 ”, le nouveau spectacle de Noëlle Perna qui fait un triomphe depuis sa création, Mado continue à fustiger tout ce qui bouge et à asperger la morosité de fantaisie. Plus forte qu’Internet, elle a réponse à tout et le clame sans temps mort, sur un débit chantant et avec une sagesse populaire qui suscite autant le rire que l’adhésion.

Toulouseblog vous offre des places pour ce spectacle complet le 23 février prochain !

Infos : bleucitron.net