A Toulouse, les peuples du Monde à l’honneur ce weekend !

Du 17 au 19 juin, le Forum des Langues (Place du Capitole) , Rio Loco et le Festival Peuples et Musiques au Cinéma se retrouvent pour de beaux événements autour de la culture des langues et des peuples.





Cette année le Forum des Langues (Place du Capitole), Rio Loco ( Prairie des Filtres) et le Festival Peuples et Musiques au Cinéma (Cinémathèque) se dérouleront le week-end du 17, 18, 19 juin ! Ces manifestations fait de ce week-end, un moment dédié à la découverte des cultures, des langues et des musiques du monde entier !

Le Forum des Langues

Le Forum des Langues a pour ambition de présenter le plus de langues possibles sur le meme pied d’égalité en offrant la possibilité de découverte par un public populaire grâce à l’accessibilité des conférences. Le 19 juin, plus d’une centaine de langues seront de la partie à travers de nombreux événements à animations.

Pour en savoir plus : https://www.arnaud-bernard.org/forom-des-langues/

Le Festival Peuples et Musiques au Cinéma

Pour cette édition 2022, plus d’une dizaine de projections (dont deux pour les enfants), un ciné-concert, deux concerts… sont programmés. Chaque projection sera comme chaque année suivie d’une conservation avec les invités (réalisateurs, journalistes, musiciens, représentants des peuples concernés).

Côté divertissements, des animations sont également proposées tout au long de ce week- end de fête dans la Cour de la Cinémathèque : danse basque, thaï ou encore colombienne, chants du Chili, Gospel… La Cave de la Poésie accueillera quant à elle un concert dans le cadre du Festival PMC. Côté food, les visiteurs pourront se restaurer avec « Les Petits Plats d’Eva » (midi et soir).

Côté invité, comme chaque année, des personnalités (artistes musiciens, ethnomusicologues, artistes vidéastes, réalisateurs…) seront présents pour animer les débats qui suivront les projections : Vincent Ségal, Bernard Lortat-Jacob, Vladimir Cagnolari, Hervé Bordier, Xavier Vidal, Georges Luneau, Laure Subreville, Pascal Caumont, Jean During et Sylvie Marchand.

Rio Loco 2022 à la Prairie des Filtres

Que cela fait du bien de retrouver l’énergie d’un des moments préférés des toulousains au Printemps. Rio Loco retrouve les bords de la Prairie des Filtres pour quatre jours de musique. De la musique avec une mise en avant de la culture portugaise avec le thème « Noca Onda ».

On découvrira une belle programmation pas seulement portugaise dont voici quelques noms comme la pianiste-chanteuse danoise Agnes Obel, le brésilien Chico Cesar, l’electro de la franco-portugais Lucie Antunes, la voix venue du Sénégal de Pass, le fado de Lina Raul Refree et le rock de Paus .Aussi, on verra General Elektriks, Nidia, Santrofi ou encore Silvia Perez Cruz & Farsa Circus Band et Spanish Harlem Orchestra.

