Cet été, la Halle de la Machine dévoile une programmation virevoltante

Depuis plusieurs saisons, la Halle de la Machine à Toulouse propose des rendez-vous durant l’été. Entre concerts, contes, déjeuners, et surprises, la saison estivale sera virevoltante.

Cet été, la Halle de la Machine accueille les visiteurs dans ses espaces avec une belle programmation et de belles initiatives. Pendant deux mois, on aura rendez-vous avec : canons à eau, machinistes en suspension, contes pour enfants, programmation musicale en soirées… l’été sera virevolant !

Un été aérien en famille

Tantôt la tête en l’air, tantôt les pieds sur terre, tous les Véritables Machinistes ne seront plus soumis à la loi de la gravité. Un été sans dessus-dessous, qui ne manquera pas de faire chavirer les visiteurs, y compris les plus jeunes qui ne seront pas en reste. Des spectateurs suspendus aux lèvres et aux gestes des équipes qui auront le grand plaisir de leur faire découvrir la Halle sous un angle nouveau.

Les vendredis et samedis après-midi, écoutez des contes mis en mots et en musique par nos surprenants machinistes, parfois haut perchés.

La Halle de La Machine vous convie à ses repas spectaculaires, le nez dans l’assiette, les yeux vers les cieux. Nouvelle carte de saison servie dès le début de l’été !

Le fameux carroussel de bois et d’acier aux dimensions hors normes fait peau neuve. Dès le 8 juillet, le Manège Carré Sénart prend place à l’autre bout de la piste, Place Bouilloux Lafont.

En live

Aux pieds du Minotaure, la Halle de la Machine réserve quelques surprises et beaucoup de bonnes vibrations avec tout un florilège de groupes, de styles et d’influences ! La programmation musicale estivale débutera avec Agorythme lors d’un concert de rue événement le 2 juillet. Puis, les concerts se succéderont du vendredi 8 juillet au samedi 27 aout.

Programme :

Fanflures Brass Band le 8 juillet

King Kong Blues le 9 juillet

La Bruja le 15 juillet

Tiwiza le 16 juillet

KO KO MO le 22 juillet

The Blue Dahlia le 23 juillet

The Koppers le 30 juillet

Strictly Vinyls le 5 aout

Riot Pata Negra le 6 aout

Flakes le 12 aout

The Twin Souls le 13 aout

Chelabom le 19 aout

DJ Prosper le 20 aout

Johnny Makam le 26 aout

Kat Cross le 27 aout

Un été avec Long Ma

Pendant les prochains mois, les visiteurs pourront profiter une dernière fois de Long Ma avant son départ définitif le 11 septembre prochain pour Pékin.

Pour en savoir plus halledelamachine.fr