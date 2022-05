Rio Loco, MAP Toulouse, Weekend des Curiosités, Marathon des mots…Les événements à Toulouse en Juin 2022 !

Partager Facebook

En plus de l’ouverture des Guinguettes à Toulouse, le mois de juin sera chargé avec notamment Rio Loco, le Weekend des Curiosités, le Marathon des Mots ou encore le Festival MAP Toulouse. Allez, on fait le point !

Le Weekend des Curiosités

Au Bikini, le Weekend des Curiosités s’installe du 2 au 5 juin avec une belle programmation.

> https://www.toulouseblog.fr/nos-9-coups-de-coeur-du-weekend-des-curiosites-2022/

Grand Défilé du Carnaval de Toulouse le 4 juin

Après 2 ans d’absence en raison de la situation sanitaire, le grand défilé du Carnaval de Toulouse est enfin de retour !

Retrouvez les chars et ensembles défilants d’ici et d’ailleurs !

> https://www.facebook.com/events/535940061450161/

Le Festival MAP Toulouse du 3 au 19 juin

Le Festival Photo MAP Toulouse revient avec un 14e volet placé sous le signe de la joie et des célébrations ! Pendant deux semaines, la programmation photographique rassemblera le public autour de la créativité, de la diversité et de la musique. Et, comme chaque année, grands noms de la photo et talents émergents se succéderont autour de plusieurs expositions.

> https://www.toulouseblog.fr/photographie-14e-edition-du-festival-map-de-toulouse-en-juin/

Thomas Pesquet à la Cité de l’Espace

Le 3 juin, l’astronaute Thomas Pesquet est à la Cité de l’espace de Toulouse pour un rendez-vous exceptionnel.

L’astronaute français de l’ESA commentera en images les temps forts de la Mission Alpha et répondra en direct à toutes vos questions. L’occasion de revivre son aventure et de côtoyer celui qui nous a fait tellement rêver pendant de long mois dans l’espace.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-thomas-pesquet-en-juin-a-la-cite-de-lespace/

Les Enfoiros les 3 et 4 juin aux Mazades

Pour cette 22ème édition, plus de 80 d’étudiants vous donnent rendez-vous au Théâtre des Mazades pour vous présenter leur tout nouveau spectacle placé sous le thème du Late Night Show. De nombreux musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens partageront leur énergie avec vous lors de cette représentation unique.

> https://www.enfoiros.org/

Juliette Armanet au Bikini le 7 juin

Vitaa & Slimane le 9 juin au Zénith de Toulouse

Rio Loco

Du 15 au 19 juin 2022, on découvrira une belle programmation dont voici quelques noms. On connaissait déjà quelques noms comme la pianiste-chanteuse danoise Agnes Obel, le brésilien Chico Cesar, l’electro de la franco-portugais Lucie Antunes, la voix venue du Sénégal de Pass, le fado de Lina Raul Refree et le rock de Paus .En plus on verra General Elektriks, Nidia, Santrofi ou encore Silvia Perez Cruz & Farsa Circus Band et Spanish Harlem Orchestra.

> https://www.toulouseblog.fr/de-nouveaux-noms-pour-rio-loco-2022-a-toulouse/

Passe ton Bach d’abord les 10, 11 et 12 juin à Toulouse

Rendez-vous pour la 14ème édition du Passe ton Bach d’abord !

Une multitude de concerts et évènements autour de la musique de J.S Bach dans des lieux patrimoniaux ou insolites.

> http://baroquetoulouse.com/passe-ton-bach/programme

Cobalt Market

Les 10, 11 et 12 juin le tiers-lieu Cobalt à Toulouse accueillera la première édition du Cobalt Market. Loin des marchés de créateurs traditionnels, le Cobalt Market propose à travers cet événement de venir découvrir 28 créateurs confirmés et jeunes talents en devenir de la ville Rose et de la région.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-cobalt-market-debarque-pour-la-premiere-fois-en-juin/

Le Rugby fait son Festival place du Capitole

Vendredi 10 et samedi 11 juin, la place du Capitole se transforme en stade de rugby à l’occasion de la seconde édition du Toulouse Rugby Festival. Un événement festif 100% rugby, entièrement gratuit et ouvert à tous ! Passionnés, amateurs et curieux, pourront y assister, avec de nombreuses activités sur le rugby. Les inscriptions aux tournois mixtes organisés les deux jours de 17h à 20h sont ouvertes.

Le Marathon des Mots du 23 au 30 juin

Le Marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse métropole, est la plus importante manifestation littéraire d’Occitanie, proposant 150 rendez-vous, performances et concerts dans 50 communes de l’agglomération toulousaine et de la région Occitanie. Et 2022 sera une belle année avec des auteurs confirmés, des promesses, du cinéma et des spectacles.

> https://www.toulouseblog.fr/le-marathon-des-mots-en-juin-a-toulouse/

Festival Peuples et Musiques au Cinéma

23e édition du festival Peuples et Musiques au Cinéma du 17 au 19 juin à la Cave Po et à la Cinémathèque de Toulouse. Toute la programmation : https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/

Le festival Guitarensave

Du 1er au 5 juin, le festival Guitarensave propose trois événements aux portes de Toulouse, dans le cadre bucolique de la forêt de Bouconne.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-guitarensave-revient-pres-de-toulouse-en-juin/