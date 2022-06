Rio Loco s’installe à la Prairie des Filtres

Partager Facebook

Sous une chaleur caniculaire, le festival Rio Loco retrouve ses quartiers à la Prairie des Filtres dès ce 15 juin jusqu’à dimanche 19 juin.

Que cela fait du bien de retrouver l’énergie d’un des moments préférés des toulousains au Printemps. Rio Loco retrouve les bords de la Prairie des Filtres pour quatre jours de musique. De la musique avec une mise en avant de la culture portugaise avec le thème « Noca Onda ».

Reconnue au niveau national, l’édition 2022 de Rio Loco intitulée « Nova Onda » est labellisée par la « Saison France-Portugal » via l’Institut Français dans le cadre de son focus sur les nouvelles ondes musicales du Portugal et de ses influences. Le festival invitera par ailleurs à parcourir des univers artistiques très éclectiques avec concerts, spectacles jeune public, forum, expositions…

« Cette 27 e édition a été pensée aussi comme l’onde du renouveau après les restrictions de la crise sanitaire » explique Virginie Choquart, directrice du Festival Rio Loco et du Metronum.

La programmation

Toute une culture est mise en avant durant le festival. « Avec Nova Onda, nous vous plongeons au cœur de la création portugaise actuelle. La scène électronique notamment qui témoigne d’une hyper vitalité et trace des lignes d’influence puissantes dans toute l’Europe et le monde » annonce Virginie Choquart, directrice du Festival Rio Loco et du Metronum.

On découvrira une belle programmation pas seulement portugaise dont voici quelques noms comme la pianiste-chanteuse danoise Agnes Obel, le brésilien Chico Cesar, l’electro de la franco-portugais Lucie Antunes, la voix venue du Sénégal de Pass, le fado de Lina Raul Refree et le rock de Paus .Aussi, on verra General Elektriks, Nidia, Santrofi ou encore Silvia Perez Cruz & Farsa Circus Band et Spanish Harlem Orchestra.



Rio Loco est une belle promesse pour terminer le printemps et retrouver l’été. Une nouvelle onde de musique sous la chaleur toulousaine !

Le teaser de Rio Loco 2022