L’Aérochrome Blagnac accueille du 23 mars au 7 mai une nouvelle exposition collective pluridisciplinaire sur la thématique des femmes.





A l’initiative des artistes Lucce, Massa et Miadana, “Parle moi d’elles » à pour ambition de re questionner notre rapport au féminin dans une dimension plus sincère que les stéréotypes communs.

« Notre exposition sera un terrain d’expression à l’encontre des représentations corporelles stéréotypées et des injonctions idéologiques éculées encore communément véhiculées dans nos sociétés occidentales. Nous parlerons plutôt des femmes de leur plus jeune âge à leur épanouissement en passant par leurs joies, leurs peines, leur éducation, leur formatage, leur libération et leur accomplissement. Ce qu’aujourd’hui on appelle le féminin sacré. Mais le féminin n’est il pas sacré par le simple fait d’exister ? Que ce soit dans la douceur, l’empathie ou la colère et la violence ? Les femmes du quotidien, les femmes inspirantes, fortes ou fragiles » expliquent les organisatrices.

Une quarantaine d’artistes de la scène locale ont été invités à s’exprimer sur le sujet de l’exposition à travers différents médiums : peinture, sérigraphie, cyanotype, illustrations, sculpture, linogravure, graffiti et fresques murales.

Le vernissage qui aura lieu le 23 mars de 18h à 22h au 320 route de Grenade 31700 Blagnac, sera l’occasion de rencontrer les artistes dans une ambiance musicale assurée avec un Dj set par Miss Leia et une performance danse par LDanse.

Une exposition à l’Aérochrome

L’Aérochrome est un centre d’art urbain qui a trouvé ses quartiers depuis 2020 dans une ancienne usine de pièces mécaniques réhabilitée. Il est à l’initiative de l’association Cisart et de la Mairie de Blagnac, et à destination de la transmission artistique auprès du public.

Pour en savoir plus : https://laerochrome.fr/