L’humoriste Doully présentera son seule en scène « Hier J’arrête » les 21 et 22 mars à la Comédie de Toulouse.

Présentatrice punk à « la voix de clochard » de Groland, mais aussi chroniqueuse sur France Inter dans l’émission de Charline Vanhoenacker “C’est encore nous”, Doully s’est imposé dans le monde de l’humour avec talent.

Doully est passée maître du stand-up en racontant notamment avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d’ex-junkie aux mille et une vies (go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc, etc…), mais aussi sa sobriété…tout un programme à découvrir à la Comédie de Toulouse les 21 et 22 mars.

Infos : lacomediedetoulouse.com