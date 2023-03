Semaine du Prix du jeune écrivain à Muret

Partager Facebook

La Semaine du Prix du jeune écrivain a lieu du mardi 21 au samedi 25 mars à Muret et dans les grands alentours.

Pendant cinq jours, plus de trente autrices et auteurs issus d’une dizaine de pays de l’espace francophone se retrouvent pour fêter la littérature, à Muret, Colomiers, Samatan, Cazères, L’Isle-Jourdain, Seysses ou Toulouse. Spectacles, rencontres littéraires, tables rondes, lectures à voix haute, films, ateliers d’écriture, masterclasses et interventions en milieu scolaire vont se succéder pour célébrer la jeunesse, la curiosité, la transmission et la diversité culturelle.

Un prix unique depuis 1984

Concours unique en France, le PJE récompense des œuvres de fiction (nouvelles, contes ou récits) jamais publiées auparavant, écrites en langue française, en prose, par de jeunes auteurs et autrices de 16 à 26 ans de toutes nationalités.

Un jury international, présidé par Alain Absire et composé de quinze autrices et auteurs qui incarnent la diversité de la littérature francophone, consacre chaque année douze lauréats, à partir de plus de 500 nouvelles venues des cinq continents de la francophonie.

Le jury 2023 regroupe Alain Absire (président), Mohammed Aïssaoui, Ingrid Astier, Georges-Olivier Châteaureynaud, Mercedes Deambrosis, Ananda Devi, Arthur Dreyfus, Dominique Fabre, Karim Kattan, Michel Lambert, Carole Martinez, Bernard Quiriny, Sami Tchak, Minh Tran Huy.

Cette année, les douze lauréats et lauréates du 38e PJE viennent de six pays : France, Suisse, Canada, Cameroun, Île Maurice, Madagascar.

En 38 éditions, le concours Prix du jeune écrivain a reçu près de 30 000 nouvelles issues de 110 pays. Ne citons que quelques noms de lauréats : Marie Darrieussecq (PJE 1988, prix Médicis 2013), Jean-Baptiste Del Amo (PJE 2006, Goncourt du premier roman 2009), Ingrid Astier (PJE 1999, prix Paul Féval de la SGDL 2010), Kaouther Adimi (PJE 2006 et 2008, prix de la Vocation 2011), Arthur Dreyfus (PJE 2009, prix Orange du livre 2012), François-Henri Désérable (PJE 2012, Grand prix du roman de l’Académie française 2021), Miguel Bonnefoy (PJE 2013, mention spéciale Prix des cinq continents de la francophonie 2015 et 2021, Prix des libraires 2021).

Les temps forts de la Semaine du Prix du jeune écrivain

Mardi 21 mars 20 h 30 à Muret, Théâtre municipal Marc-Sebbah.

Théâtre : L’oral et hardi par Jacques Bonnaffé (Cie Faisan), d’après les textes de Jean-Pierre Verheggen (Gallimard).

Mercredi 22 mars 18 h 30 à Saint-Lys.

Jacques Bonnaffé en déambulation poétique.

Vendredi 24 mars 18 h 30 à Samatan, salle Jean-Claude-Brialy.

Lecture musicale Karim Kattan & Lakhdar Hanou.

Du jeudi 23 au dimanche 26 mars : rencontres littéraires et ateliers d’écriture à Mauzac, Toulouse, Clarac, Muret, Cazères, Colomiers, L’Isle-Jourdain, Saint-Lys, Montesquieu-Volvestre.

– Jeudi 23 (18 h 30) à Mauzac : rencontre littéraire avec Minh Tran Huy (Un enfant sans histoire, Actes sud), bibliothèque Claude-Nougaro, 27 place du Peyré.

Minh Tran Huy est romancière et journaliste littéraire, prix Pelléas 2010 pour La double vie d’Anna Song, Actes sud.

– Jeudi 23 (18 h 30) à Toulouse (librairie la Renaissance) : rencontre littéraire avec Karim Kattan (Le palais des deux collines, éd. Elyzad), 1 allée Marc-Saint-Saëns.

Karim Kattan est un auteur palestinien, docteur en littérature comparée, son premier roman, Le palais des deux collines, a reçu le Prix des cinq continents de la francophonie 2021.

– Vendredi 24 (14 h) à Clarac : café littéraire avec Bernard Quiriny (Le club des libéraux, Cerf), médiathèque de Clarac, foyer rural, chemin de Sainte-Anne.

Bernard Quiriny est un écrivain belge, critique littéraire, docteur en droit et enseignant-chercheur, grand prix de l’Imaginaire 2013 pour Une collection très particulière, Seuil.

– Vendredi 24 (14 h 30) à Muret : rencontre littéraire avec Minh Tran Huy (Un enfant sans histoire, Actes sud), salle Maïté-Anglade, 67 avenue Bernard IV.

– Vendredi 24 (17 h 45) à Muret : atelier d’écriture ados avec Arthur Dreyfus (lauréat PJE 2009), médiathèque de Muret, 58 rue Clément-Ader.

Arthur Dreyfus est écrivain, scénariste, réalisateur, journaliste, photographe… et lauréat du PJE en 2009.

– Vendredi 24 (18 h 30) à Cazères : rencontre littéraire avec Mercedes Deambrosis, médiathèque de Cazères, place de l’Hôtel de ville.

Mercedes Deambrosis est une écrivaine espagnole en langue française, prix Printemps du roman 2015 avec L’étrange apparition de Tecla Osorio, éditions des Busclats.

– Vendredi 24 (18 h 30) à Seysses : rencontre littéraire avec Carole Martinez, médiathèque La Ruche, 10 place de la Libération.

Carole Martinez est une autrice multirécompensée, prix Renaudot des lycéens 2007, prix Goncourt des lycéens 2011…

– Vendredi 24 (18 h 30) à Colomiers : rencontre littéraire avec Minh Tran Huy (Un enfant sans histoire, Actes sud), librairie La Préface, 35 allée du Rouergue.

– Vendredi 24 (19 h 30) à L’Isle-Jourdain : rencontre littéraire avec Aylin Manço (Les éblouis, Sarbacane), librairie Effets de page, 19 Boulevard Carnot.

Aylin Manço est une jeune écrivaine et traductrice belge, lauréate du PJE 2018, prix Libbylit 2021 du meilleur roman jeunesse belge pour Ogresse, Sarbacane.

– Samedi 25 (14 h) à Saint-Lys : atelier d’écriture jeunes adultes avec Aylin Manço, librairie Il était une fois, 6 place Jean-Moulin.

– Samedi 25 (18 h) à Toulouse (librairie Ombres Blanches) : rencontre littéraire avec Aylin Manço (Les éblouis, Sarbacane), 50 rue Gambetta.

– Dimanche 26 (9 h 30 + 11 h) à Montesquieu-Volvestre : atelier d’écriture suivi d’un apéro littéraire avec Sami Tchak, Scac Marestaing centre d’art et de culture, D40, lieu-dit Marestaing.

Sami Tchak, est un écrivain et essayiste togolais, Grand prix littéraire de l’Afrique noire 2004 et prix Ahmadou-Kourouma 2007.

– Dimanche 26 (12 h) à Muret : repas littéraire et fête internationale sur le thème de la Belgique, en compagnie de Michel Lambert et Aylin Manço, Duniya centre d’art et de culture, 128 avenue Saint-Germier.

Samedi 25 mars 17 h 30 à Muret, théâtre municipal Marc-Sebbah.

Cérémonie de remise du 38e Prix du jeune écrivain.

Pour en savoir plus : www.pjef.net