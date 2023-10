World Rugby Awards : Trois toulousains dans le XV Mondial de l’année 

Partager Facebook

Le Stade Toulousain installe trois joueurs dans le XV Mondial de l’Année aux World Rugby Awards : Antoine Dupont, Cyril Baille et Thomas Ramos. Ils sont 5 français avec Charles Ollivion et Damian Penaud.

La Coupe du Monde s’est terminée samedi soir par le 4e sacre de l’Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. Ce dimanche, c’était les World Rugby Awards qui ont vu sacré Ardie Savea comme le Meilleur Joueur de l’année, devant notamment Antoine Dupond. Dans les consolations pour les bleus, cinq joueurs dans les XV dont trois toulousains. On notera la présence d’un seul sud-africain, Eben Etzebeth, et la présence de 5 irlandais, vainqueur du Tournoi des Six Nations.

🇫🇷☘️☘️🇿🇦🇳🇿☘️🇫🇷🇳🇿🇫🇷🇳🇿🇳🇿☘️☘️🇫🇷🇫🇷



The 2023 Men's 15s Dream Team of the Year in partnership with @Capgemini#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/8tBMY6AqTA — World Rugby (@WorldRugby) October 29, 2023

Le XV de l’année 2023

15. Thomas Ramos (France) ; 14. Damian Penaud (France), 13. Garry Ringrose (Irlande), 12. Bundee Aki (Irlande), 11. Will Jordan (Nouvelle-Zélande) ; 10. Richie Mo’unga (Nouvelle-Zélande), 9. Antoine Dupont (France) ; 7. Charles Ollivon (France), 8. Ardie Savea (Nouvelle-Zélande), 6. Caelan Doris (Irlande) ; 5. Scott Barrett (Nouvelle-Zélande), 4. Eben Etzebeth (Afrique du Sud) ; 3. Tadhg Furlong (Irlande), 2. Dan Sheehan (Irlande), 1. Cyril Baille (France).