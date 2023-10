Top 14: Victoire sur un fil pour le Stade Toulousain face à Bordeaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le retour du Top 14, le Stade Toulousain a décroché un succès important dans les derniers instants de la rencontre face à Bordeaux-Bègles (29-22).

La Coupe du Monde terminée, le Top 14 reprend ses droits pour notre plus grand plaisir. En clôture de cette 4e journée, un choc entre Toulouse et Bordeaux. A Ernest Wallon, les stadistes espéraient poursuivre leur série d’invincibilité à domicile (20 matchs). L’UBB prend d’entrée les rênes de la rencontre grâce à un essai de Nans Ducoing (9e). La hargne bordelaise, et les erreurs toulousaines, offre un match à sens unique dans le premier quart d’heure… avant de voir Toulouse se réveiller à cinq minute de la pause grâce à un essai de Ntamack (35e).

Le retour de certains internationaux a eu raison de la défense bordelaise. Mauvaka, Arnold et Capuozzo aident la jeunesse toulousaine à renverser le match. Entrée à l’ouverture, Baptiste Germain change la donne par son jeu et va s’offrir un essai avant que Ange Capuozzo tue les derniers espoirs d’une combative équipe bordelaise. Un beau succès validé par un drop de Germain privant l’UBB du bonus défensif. Tous les points comptent en Top 14.

Toulouse se repositionne à la 5e place à un point du leader, la Section Paloise, prochain adversaire du Stade dimanche prochain au Hameau.