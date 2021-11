Vins Natures, Humour, Halle de la Machine…Que faire à Toulouse ce week-end ?

Partager Facebook

Découvrez la sélection Toulouse Blog pour passer un excellent week-end à Toulouse !

Cirque des Vins Natures à la Grainerie

La Grainerie de Balma accueille la 6e édition du Cirque de vins Natures ce week-end avec des exposants, des dégustations et des spectacles.

> https://www.toulouseblog.fr/le-cirque-des-vins-natures-ce-week-end-a-la-grainerie-balma/

Les enfants à l’honneur place du Capitole

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre, la Mairie de Toulouse et ses partenaires organisent, place du Capitole, deux journées riches en animations, jeux, et rencontres à l’occasion de la Journée des droits des jeunes et des enfants.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-la-place-du-capitole-reservee-aux-enfants-pendant-2-jours/

Humour à la Halle aux Grains

Après des mois loin des salles de spectacles, rendez-vous à La Halle aux grains le 7 novembre 2021 à 16h, une après-midi de rire. Sur scène, l’humoriste Aymeric Lompret et son one-man-show corrosif – Tant pis – et Les Wriggles, les clowns vêtus de rouge à l’humour déconcertant.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-en-novembre-double-dose-dhumour-a-la-halle-aux-grains/

Derniers jours pour le Grand Cirque sur Glace

Le Grand Cirque sur Glace, c’est un savoureux mélange de cirque, de patinage sur glace et de cabaret. un spectacle LIVE, interactif pour toute la famille.

> https://www.facebook.com/cirqueglace/

Derniers jours le festival Locombia

Le Festival Locombia a dès le départ eu pour volonté de devenir le carrefour culturel des acteurs colombiens et franco-colombiens au cœur de Toulouse, ville profondément marquée par l’empreinte latino-américaine. Au programme pour cette 5ème édition: des films et des discussions, des ateliers pour petits et grands, des résidences artistiques, des médiations artistiques, des expos, et évidemment des concerts…

> https://locombiafestival.com/





TO XIII Elite – Saint Gaudens

Ce dimanche 7 novembre, l’équipe réserve du TO et les Juniors Elite sont de retour au stade des Minimes pour affronter respectivement Gaudens (15h) et Baho (13h). Animations prévues avant et après les rencontres.

Stade toulousain – USAP

Sans ses internationaux, le Stade Toulousain a laissé la tête du championnat de France le week-end dernier à Bordeaux après une défaite au Racing. Ce samedi 6 novembre à 14h45, Toulouse peut se relancer avec la réception du promu, Perpignan.

Isabelle Aubret samedi au Bascala

La chanteuse Isabelle Aubret continue sa tournée d’adieu, entamée en 2018, avec un passage au Bascala de Bruguières ce samedi. L’occasion de parcourir 60 ans de carrière.

> www.spectacles.le-bascala.com

Rencontre avec Rémi Reverchon à la FNAC Labège

Samedi 6 novembre, les fans de basket ont rendez-vous à la FNAC Labège, près de Toulouse, pour rencontrer Rémi Reverchon, journaliste NBA sur BeIn Sports. Il présentera son ouvrage « Road Trip NBA ».

> https://www.toulouseblog.fr/le-journaliste-nba-remi-reverchon-en-dedicaces-a-toulouse/

Grande Impro à la Halle de la Machine

La Halle de La Machine ouvre ses portes du 23 octobre au 7 novembre pour la Grande Impro et accueille à cette occasion une équipe de Grands Agitateurs, décidés à revisiter les histoires des machines et des scènes emblématiques des spectacles de la Compagnie La Machine.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-la-halle-de-la-machine-se-devoile-pour-les-vacances/

Dernier weekend pour Lumières sur les Quais

Réinventer nos liens. C’est le défi lancé pour cette nouvelle édition de Lumières sur le Quai, le festival scientifique et artistique du Quai des Savoirs. Expositions, spectacles, ateliers… un vaste programme rythmé par des temps forts lors des week-ends thématiques

Soirée Boiler Room vendredi au Bikini

La chaîne vidéo Boiler Room revient au Bikini pour la deuxième fois le vendredi 5 novembre. On y verra François X, Félicie, Elise Massoni, Arabian Panther, Jan Loup et Kaval.

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-la-boiler-room-a-toulouse/