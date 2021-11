Le Cirque des vins natures ce week-end à la Grainerie Balma

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Grainerie de Balma accueille la 6e édition du Cirque de vins Natures ce week-end avec des exposants, des dégustations et des spectacles.

Samedi 6 et dimanche 7 novembre à la Grainerie, après une année d’abstinence pour cause sanitaire, le sixième Cirque des vins natures propose des dégustations de vins naturels, des surprises circassiennes et de la restauration en continu. Au programme : une trentaine de domaines vitivinicoles français et catalans à découvrir, un grand repas vigneron le samedi soir, un spectacle et des numéros de cirque, ou des ateliers d’initiation cirque pour toute la famille.

Le Cirque des vins nature, organisé par la Grainerie, réunit les mondes du vin naturel et du cirque contemporain. C’est un salon consacré aux vins élaborés sans additifs chimiques, depuis la culture du raisin jusqu’à la mise en bouteille en passant par la vinification naturelle, en présence d’une trentaine de producteurs. Orchestré au cœur de la Grainerie, fabrique des arts du cirque de Toulouse Métropole, le Cirque des vins nature est ponctué d’interventions d’artistes-circassiens et d’ateliers d’initiation au cirque.

Une trentaine de domaines à découvrir

Pendant deux jours, vingt-sept domaines présentent leur production. Venus d’Occitanie, d’Alsace, d’Aquitaine, des Pays de la Loire, de Catalogne, ces vignerons passionnés ont fait le choix philosophique de retrouver l’expression naturelle du terroir. Ils nous proposent de partir à la découverte d’un autre monde du vin. Celui d’avant la chimie.

Et de nous faire retrouver l’âme du vin, goûter le raisin, les arômes de fruits, la minéralité… À la Grainerie, ce n’est un week-end pas comme les autres.

Côté cirque : la Cie Lapsus, Alice Rende, Pia Bautista, Cristobal Bascur…

Samedi soir, la compagnie Lapsus présente un extrait de son prochain spectacle, « Le chant du Vertige ». Puis c’est le grand repas vigneron et circassien, ponctué de numéros de cirque par les artistes Alice Rende, Pia Bautista et Cristobal Bascur. Dimanche, des ateliers gratuits d’initiation aux arts du cirque sont proposés aux enfants, avec l’association Par Haz’art. Samedi et dimanche après-midi, sur Radio FMR, on pourra suivre l’émission « Les nouveaux Terriens » en direct de la Grainerie.

6e édition du salon des vins nature de la métropole toulousaine.

Samedi 6 et dimanche 7 novembre à la Grainerie (Balma / Toulouse Métropole).

Entrée libre. Verre de dégustation : 7 €. Repas vigneron samedi soir : 35,80 € vins compris.

la-grainerie.net