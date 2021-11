Toulouse. Le Festival Lumières sur les Quais termine en beauté

Partager Facebook

Les 5, 6 et 7 novembre sera le week-end festif de clôture du festival Lumières sur les Quais.

Réinventer nos liens. C’est le défi lancé par le Quai des Savoirs pour cette nouvelle édition de Lumières sur le Quai. Ce festival a débuté le 16 octobre et se tiendra jusqu’au 7 novembre, autour de la thématique générale : reprendre la main sur nos futurs. Le dernier week-end du festival Lumières sur le Quai sera résolument optimiste et festif avec des horaires d’ouverture élargis.

On y cherchera à réinventer nos liens en imaginant des futurs désirables. On y parlera d’amour, avec les derniers jours de la grande exposition De l’amour, en accès gratuit. On y rêvera autour des installations, spectacles et autres impromptus artistiques. On se laissera enfin transporter par les décors oniriques projetés à la nuit tombée sur les façades du Quai des Savoirs…

Rendez-vous matinal culturel et enthousiasmant le vendredi 5 novembre dès 7 heures du matin pour les curieux et les lève-tôt pour « la Good Morning Clutcho » avec le Magazine Clutch et des partenaires créatifs.

Et pour les couche-tard, c’est le samedi soir qu’il faudra venir au Quai des Savoirs qui sera ouvert jusqu’à 23h pour des mises en lumières inédites et des déambulations artistiques sous le signe de l’amour.

Programme :

Distillerie d’images : sculptures monumentales de lumières sur la façade du Quai

Sur la façade du Quai des Savoirs, côté allées Jules-Guesde

5 et 6 novembre dès la tombée de la nuit et jusqu’à 23h

Par le Kolektif Alambik

En novembre 2015 déjà, le Kolektif Alambik avait métamorphosé la façade du Quai des Savoirs en l’enveloppant de graphismes oniriques très colorés. Le collectif revient cette année avec de nouveaux décors, qui seront projetés lors du week-end de clôture de Lumières sur le Quai.

Les Dames Parapluies

Allée Matilda/allées Jules Guesde

6 et 7 novembre – – samedi à 15h, 17h et 19h – dimanche à 11h et 15h

Compagnie La Passante

Des parapluies avec des jambes de femme entrent en scène. Élégants et mutins, ils s’emparent de l’espace. Les Dames Parapluies dansent, s’ouvrent, se referment, s’impatientent et s’immobilisent. Spectateurs et parapluies sur talons hauts dialoguent et s’inventent des histoires, ensemble au milieu de la rue.

Exposition De l’amour, clap de fin

Gratuit pendant ce dernier week-end

Une grande histoire de l’amour, clap de fin également

Allée Matilda

Nicolas Barrome Forgues, en partenariat avec le festival BD de Colomiers

Petite Poissone

En présence de l’artiste qui animera le vendredi 5 de 9 à 11h un atelier de fabrication de Tote bag dans l’allée Matilda et les 6 et 7 des ateliers d’écriture au Plateau Créatif à 14h, 15h15, 16h30 et 17h45

L’aparté

Salle 101 – séances à 11h, 14h, 15h30 et 17h

En présence des artistes

Les Vidéophages

Derrière le blob, la recherche

6 novembre à partir de 14h au Quai des Savoirs

Avec Audrey Dussutour, biologiste au Centre de recherches sur la cognition animale

Voir le programme complet sur Lumières sur le Quai