Toulouse.La place du Capitole réservée aux enfants pendant 2 jours !

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre, la Mairie de Toulouse et ses partenaires organisent, place du Capitole, deux journées riches en animations, jeux, et rencontres à l’occasion de la Journée des droits des jeunes et des enfants.

C’est l’occasion pour les enfants, les jeunes, les familles et les professionnels de se rencontrer et de s’exprimer sur les droits de l’enfant et la place des jeunes dans la cité. La Mairie les invite à se rassembler au cœur de la ville lors de ces deux journées festives dont Julia Forma, artiste-graffeuse, sera la marraine.

Jeudi, à 13h45, des enfants défileront au rythme de la Batucada. Durant l’après-midi, ils pourront visiter l’exposition photos, s’essayer aux parcours urbains sportifs, faire des parties de jeux de plateau, et travailler aux ateliers sur la ville du futur avec notamment la construction géante en LEGO d’une ville idéale, …

Vendredi, de 10h à 12h, les 4/7 ans auront un parcours sportif dédié avec de la lutte, du skate, de l’escrime et de la boxe. Les clubs ados rencontreront une délégation d’élus avec à leur tête Djillali Lahiani, Adjoint au Maire en charge de la jeunesse, salle du conseil municipal dans le cadre d’un questionnaire national de l’Unicef sur les conditions de vie des 6/18 ans. L’après-midi sera rythmée par des ateliers et des activités sportives proposés à tous.

Ces deux journées se termineront vendredi 5 novembre par un concert de musique classique de Musicolus, l’orchestre symphonique composé de jeunes de 12 à 18 ans, au sein de la basilique Saint-Sernin.