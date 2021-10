Concours. Gagnez vos places pour la Boiler Room à Toulouse !

Partager Facebook

La chaîne vidéo Boiler Room revient au Bikini pour la deuxième fois le vendredi 5 novembre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Véritable phénomène viral mondial depuis presque dix ans maintenant, Le Bikini accueille à nouveau la chaine Boiler Room. La soirée de 2019 restera gravée dans nos mémoires comme l’une des soirées les plus intense qu’ai connu Le Bikini ces dernières années, et nous espérons qu’il en sera de même la semaine prochaine, avec une programmation de haut vol qui saura mettre en valeur le meilleur de la scène techno française et toulousaine ! On y verra François X, Félicie, Elise Massoni, Arabian Panther, Jan Loup et Kaval.

Toulouseblog et le Bikini vous offrent des places pour cet événement !

Plus d’infos : https://lebikini.com/2021/11/05/boiler-room-toulouse/