Heeka et Shannon Wright en concert à Toulouse

La chanteuse Shannon Wright sera en concert ce vendredi soir au Metronum avec en première partie la toulousaine Heeka.

Belle soirée à venir au Metronum ce vendredi soir. Deux artistes uniques se partageront la scène. L’excellente Shannon Wright nous transpercera avec sa voix si unique et bouleversante. Avec elle, on se voit parcourir par une émotion brut et renversante.

Et pour débuter la soirée, c’est Heeka qui ouvre le bal. Hier voltigeuse à quatre mètres au-dessus d’un sol de cirque, la toulousaine monte aujourd’hui sur scène guitare en main, micro branché, déversant ses tripes crues et encore chaudes dans un univers folk-rock. Derrière ses mots et sa voix chargée on devine une âme blues. Habituellement accompagnée de trois musiciens, Heeka se produira cette fois-ci en solo.

Un concert à découvrir ce vendredi 5 novembre au Metronum de Toulouse !