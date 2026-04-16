Le Stadium de Toulouse s’apprête à vibrer pour le Tournoi Final Christophe Revault 2026

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Le week-end des 18 et 19 avril prochains marquera un temps fort de la saison pour le football régional. Le Stadium de Toulouse ouvrira ses portes pour la phase finale du Tournoi Christophe Revault, un événement devenu incontournable qui place les jeunes joueurs de demain sous les projecteurs de l’enceinte mythique du TéFéCé.

Depuis le début de l’année 2026, l’effervescence n’a cessé de grimper à travers le Sud-Ouest. Le programme Clubs Christophe Revault a déployé une série de tournois qualificatifs organisés dans des places fortes du football local : Seysses, Frouzins, L’Isle-Jourdain et L’Union Saint-Jean. À chaque étape, 24 équipes se sont livrées une lutte acharnée pour décrocher le précieux sésame : une place pour la finale au Stadium.

Le Stadium comme terrain de jeu : Deux jours de compétition intense

L’édition 2026 confirme une dynamique exceptionnelle avec plus de 100 clubs engagés sur l’ensemble du dispositif. Pour les qualifiés, l’aventure se conclura dans le cadre unique du Stadium de Toulouse.

Samedi 18 avril : Honneur aux U9 Le tournoi masculin ouvrira le week-end avec une troisième édition d’envergure réunissant 48 clubs. Ce sont 384 jeunes joueurs qui s’affronteront lors de plus de 150 rencontres. L’année précédente, près de 1 500 spectateurs s’étaient réunis pour encourager ces futurs talents.

Dimanche 19 avril : Le football féminin sur le devant de la scène La journée dominicale sera consacrée au tournoi féminin U13. Pour sa deuxième édition, l’événement rassemblera 24 équipes et près de 300 joueuses. Plus de 70 matchs seront disputés, confirmant l’engagement fort du Toulouse Football Club pour le développement du football féminin.

Une immersion totale dans l’univers professionnel du Toulouse FC

Pendant deux jours, les jeunes footballeurs et footballeuses vivront une expérience rare : habiter le Stadium de l’intérieur, dans des conditions similaires à celles de l’équipe professionnelle.

L’événement ne se limite pas aux matchs. Le Tournoi Final Revault a été conçu comme une véritable fête populaire avec:

Des animations variées pour toute la famille.

Des démonstrations de freestyle pour assurer le spectacle.

Une zone de restauration avec des food trucks pour une ambiance conviviale.

Le bouquet final : Une présentation au public lors de TFC-Monaco

Le rêve ne s’arrêtera pas au coup de sifflet final le dimanche soir. Les équipes vainqueures de cette édition 2026 auront l’honneur de prolonger l’expérience le samedi 25 avril. Elles viendront présenter leur trophée au public du Stadium lors de la réception de l’AS Monaco par le Toulouse Football Club. Ce moment symbolique scelle le lien entre le football amateur et le plus haut niveau.

Le programme Christophe Revault : Un engagement durable

Nommé en hommage au gardien emblématique du club, ce programme est un pilier de l’ancrage territorial du TFC. Il accompagne aujourd’hui 61 clubs du Sud-Ouest dans leur structuration digitale, marketing et sportive.

En plus de cet accompagnement personnalisé, les licenciés des clubs partenaires bénéficient d’animations exclusives et d’un accès privilégié à la tribune Revault au Stadium, renforçant ainsi l’écosystème du football régional.

Informations pratiques :