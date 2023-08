Victoire précieuse pour le Toulouse Olympique à York

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Le TO débute son mois d’août en beauté avec une victoire face aux York City Knights 14-18 !

La première période démarre fort avec deux défenses agressives : les mètres sont difficiles à gagner et aucune des deux équipes ne cède. Les Chevaliers et les Olympiens entrent rapidement dans un bras de fer en complétant leurs chaînes et en maintenant une solide défense. Au quart d’heure de jeu, les plaquages sont toujours aussi appuyés et on fait face à une véritable bataille mais toujours pas d’occasion franche de marquer.

Le centre Olympien Guy ARMITAGE débloque la situation à la 16e minute sur un beau déboulé (0-6). Les 2 équipes se livrent à fond mais la pluie redouble d’intensité et il n’est pas évident de garder le contrôle du ballon. A la 31e, les Anglais trouvent la faille, l’ailier Jason BASS est décalé en bout de ligne et aplatit dans le coin. Le TO répond immédiatement par un essai de notre pilier Greg RICHARDS en force, transformé à nouveau par Jake SHORROCKS. Score à la pause : 04-12 pour les Toulousains.

Au retour des vestiaires, les Anglais affichent de la détermination et vont à l’essai dès la 44e minute de jeu grâce à un coup de pied rasant. Les deux formations repartent dans un bras de fer mais l’attaque Olympienne peine à se créer des opportunités. Un quart d’heure après la reprise, les débats deviennent plus brouillons et les fautes de mains plus fréquentes. York profite justement d’une perte de balle des Français pour inscrire un nouvel essai et permettre aux locaux de prendre le score pour la première fois.

Mais les bleus et blancs ne se découragent pas et répliquent à 10 minutes du coup de sifflet final par un essai de notre numéro 13 Anthony MARION, à la conclusion d’un beau mouvement et d’une percée de Benjamin LAGUERRE. C’est un sans faute pour Jake qui offre 2 points de plus au TO grâce à sa transformation. Le compte à rebours est enclenché. Les joueurs de York subissent la pression des Olympiens et n’arrivent pas à sortir de leur camp. Les Olympiens s’imposent sur le score de 14 à 18.

L’objectif maintenant sera de maintenir cette série de victoires le samedi 19 août “à la maison”, à Carcassonne, lors de la réception des Swinton Lions.