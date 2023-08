Le Toulouse FC dévoile son nouveau maillot !

Partager Facebook

Le Téfécé présente son nouveau maillot domicile pour la saison 2023/2024. C’est le retour des bandes blanches et violettes. Canon !

Dans une semaine, le Toulouse FC débutera sa saison sur la pelouse de Nantes. Avant ça, dimanche, c’est la réception de la Roma au Stadium pour le dernier match de préparation. Les violets nous dévoilent leur nouveau maillot domicile avec le retour des bandes.

Elles sont forcément à part, et ne s’oublient pas. Les bandes sont de retour, et raviveront, chez les plus nostalgiques, des souvenirs que même les moins de 20 ans ne peuvent pas ne pas connaitre. Plus qu’un clin d’oeil à l’histoire du Club, c’est un retour à une certaine identité qui est proposé par la nouvelle tunique que les Violets arboreront au Stadium et dans certains stades de Ligue 1 Uber Eats, et d’Europe !

Ce nouveau maillot domicile 2023/2024, épuré, à la fois moderne et authentique, renvoi à l’ère des dernières aventures européennes vécues au cœur et à la fin des années 2000, et à toute la magie qui a, certains soirs, enivrée le Stadium et cette époque. Le logo de Craft est en silicone, et celui du TéFéCé est apposé au niveau du cœur, sous l’année de création du Club qui figure à l’intérieur du col.

Le maillot est disponible dès ce samedi dans les boutiques du club et sur le site du TFC.