Vente de Plantes au Centre Commercial Labège 2

Le centre commercial Carrefour Toulouse Labège accueille, samedi 23 mars 2024, une vente de plantes organisée par Plantes Addict.

Le concept phare arrive à Labège ce weekend. Sur la journée de samedi, Plantes Addict propose une grande vente de plantes à petits prix pour permettre à chacun de végétaliser son intérieur.

Lors de ventes éphémères, Plantes Addict propose des plantes fraîches, essentiellement d’intérieur, issues de circuit court à des prix allant de 1 à 10€ pour de petites et moyennes plantes et de 15 à 150€ pour les plus grandes.

Pour sa vente dans le centre commercial Carrefour Toulouse Labège, Plantes Addict proposera un panel de plus de 100 variétés de plantes vertes de toutes tailles: monstera, cactus, succulentes, aloé vera, ficus et bien d’autres.

Pour Quentin Lagarrigue, directeur du centre commercial: «Plantes Addict fait partie de ces nouveaux commerçants qui nous permettent de faire découvrir à notre clientèle des concepts originaux ».

Les clients peuvent d’ores et déjà précommander leurs plantes sur la page : https://www.plantesaddict.fr/events/22