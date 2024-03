La Nuit du Printemps, ce vendredi au Zénith Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La grande soirée de l’humour revient pour cet anniversaire du Printemps du Rire ce vendredi 22 mars au Zénith Toulouse avec un line up de choix.

Il y a des éditions dont on attend beaucoup. Depuis 30 ans, le Printemps du Rire nous revient avec les beaux jours pour nous faire rire. Pendant un mois, le festival nous offre de beaux moments mais l’un d’eux revêt une importance toute particulière : La Nuit du Printemps !

Un plateau d’artistes renommés au Zénith de Toulouse pour 19€ (on vous met au défi de trouver mieux) ! Le Festival a fait tout son possible pour vous programmer leurs humoristes préférés et faire de cet évènement un rendez-vous populaire accessible à tous !

Cette année, ce sont les 30 ans de votre Festival. Le PRINTEMPS DU RIRE entre dans sa 30ème année et pour célébrer cette pleine maturité, MARINA CARS, MAX BOUBLIL, MICHEL BOUJENAH, JEANFI JANSSENS, JEREMY NADEAU, GEREMY CREDEVILLE, LES JUMEAUX, PIERRE THEVENOUX et bien d’autres seront présents pour venir souffler les bougies avec nous.

Infos : https://leprintempsdurire.com/

Sans Elodie Poux à la présentation

Dans un communiqué de presse, ce mardi 19 mars, l’humoriste a annoncé qu’elle ne serait pas sur Toulouse cette fin de semaine pour « des raisons de santé ». Elodie Poux ne présentera pas la soirée de Gala, et ne sera pas au Casino Barri§re le 23 mars pour son seule en scène, « Le Syndrome du Papillon ». Une date reportée au 4 mai 2024 dans la même salle.