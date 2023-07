Une belle saison à venir pour l’Aria

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour sa sixième saison, l’Aria Cornebarrieu nous dévoile une programmation de haute tenue avec du théâtre, de la musique, de l’humour pour petits et grands.

L’an dernier, on avait fêté les 5 ans de la belle salle de Cornebarrieu. De par sa programmation, l’Aria s’est vite imposé comme un lieu incontournable de la culture toulousaine. Pour la saison prochaine, son statut ne risque pas d’être remis en cause. L’Aria nous propose de la qualité, de l’éclectisme, de la musique, du théâtre, de l’humour, de l’acrobatie et même de la comédie musicale. En plus, plusieurs des spectacles proposés ont reçu des prix comme des Molières ou au Festival d’Avignon. Gageur aussi de la qualité de la programmation. A noter que plusieurs spectacles sont déjà complets en l’espace de quelques jours.

Et au programme de la saison prochaine

Et pour débuter la saison, c’est la famille Goldini avec le spectacle Du Plomb dans le gaz qui ouvrira le bal le 24 septembre prochain. Par la suite, on pourra découvrir Valérie Marie « Une vie au bout des doigts (14 octobre), Spon Yon Yon ( 21 octobre), Le murmure des songes (12 novembre), L’invention de nos vies ( Du 16 au 18 novembre), Djimo (2 décembre), Les Noces…de Figaro (17 décembre), Changer l’eau des fleurs ( 25, 26 janvier), Les Odyssées (2 février), Laura Calu (2 mars), Oublie-moi ( 7 au 9 mars), Titanic (22, 23 maes), Dom Juan ( 29 mars) et Le Montespan ( 25, 26 et 27 avril).

Sans oublier quelques dates d’Odyssud Hors les Murs. L’Aria accueille encore des spectacles de la salle voisine comme Biques, Au Scalpel, Asphalte 2.0, les Coguettes, le Menteur de Corneille ou encore L’occupation.

Toute la programmation de l’Aria est à découvrir sur le site de la salle : https://www.cornebarrieu.fr/aria/