Fatal Bazooka, Passi, L5, Nuttea, Sniper…les stars de années 90-2000 se réunissent à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pendant quatre jours, du 16 au 19 aout prochain, le Poney Club accueille La Kermesse un festival avec les stars des années 2000 comme Fatal Bazooka, Passi, L5, Nuttea, Sniper, Colonel Reyel, Kamini, Tragédie, Laam ou encore Jessy Matador et Billy Crawford.

En plein coeur de l’été, les plus grandes stars des Années 90-2000 se réunissent dans un lieu toulousain pour un flashback musical exceptionnel. La Kermesse chamboule tout pendant quatre jours de festival au Poney Club avec pas moins d’une trentaine d’artistes de tout horizon. Seul point commun : leurs tubes nous ont accompagnés de nombreuses années.

Les toulousains pourront reprendre les tubes de Sniper, Tragédie, Nuttea, Fatal Bazooka, Laam, Colonel Reyel, Stomy Bugsy, Passi, Sinik, Faf Larage, Neg Marrons, Slai, Jessy Matador et tant d’autres.

Le programme de la Kermesse

Le 16 aout : Sinik, Faf Larage, Passi, Colonel Reyel, Stomy Bugsy, Sheryfa Luna, Lââm.

17 aout : Fatal Bazooka, PZK, Kamini, Willy Denzey, Koxie

18 aout : Billy Crawford, Larusso, L5, Neg Marrons, Las Ketchup, Jessy Matador, Slaï

19 aout: Sniper, Tragédie, Nadiya, Medhy Custos, Menelik, Nuttea.

Infos et réservations : https://lakermesse.fr/toulouse/

Un festival au Poney Club

Jusqu’au 9 septembre, découvrez les nouvelles « écuries » du Poney Club à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Sur un site unique et inédit pour ce type d’événement, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir les artistes de la scène française et internationale actuelle, de venir avec des amis ou en famille pour boire un verre et profiter des food trucks, tout en admirant le coucher de soleil sur les pistes.

Le parking P3 accueillera cette guinguette à ciel ouvert durant tout l’été ! Ce sont près de 3 000 m² de musique et de convivialité qui seront proposés avec une installation technique de pointe, une scénographie sur mesure et une immersion totale dans un décor en adéquation avec son environnement.

Pour en savoir plus : https://www.poneyclubtoulouse.fr/