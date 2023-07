Soirée Summer Gleam au Bikini ce vendredi !

Partager Facebook

L’association Regarts nous offre une soirée Summe rGleam ce vendredi 21 juillet avec Simula, Georgie Riot et Skylark.

Un an après la soirée la plus chaude de l’histoire du Bikini, sûrement dû à la température trop élevée du set de Llovetheend, la summer Gleam revient obscurcir les rayons de soleil de l’été ! Pour cette édition spéciale deux challenges de taille attendent les organisateurs: faire mieux que l’ambiance que Fox Stevenson, Caracal project and more avaient mise lors de la gleam VIII. Amoureux.euses des soirées drum and bass et autres animaux nocturnes qui cherchent un peu d’ombre en ces jours d’été radieux, on vous attend au Bikini le 21 juillet pour relever ces défis !

Et pour cette édition, vous avez rendez-vous avec Simula, Georgie Riot et Skylark.

Infos et réservations : www.lebikini.com