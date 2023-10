Un programme riche à l’Envol des Pionniers pour les vacances !

Partager Facebook

L’Envol des Pionniers passe en mode vacances de la Toussaint avec des animations, des ateliers et des expositions du mardi au dimanche.

A l’occasion des vacances de la Toussaint, L’Envol des Pionniers ouvrira ses portes 6 jours sur 7, du mardi au dimanche dès 10h. Le lieu culturel proposera de nombreuses activités au public. Une programmation qui ravira petits et grands entre les incontournables ateliers immersifs dédiés aux familles et les différentes expositions à découvrir .

Un Atelier en famille

Le public pourra participer à l’Atelier Famille, une activité immersive au cœur de l’épopée aéropostale. Pendant 1 heure, les participants sont invités à jouer les « journalistes d’un jour » pour couvrir les préparatifs de la première traversée commerciale en avion de l’Atlantique Sud. Pour réussir le défi, petits et grands devront coopérer et réaliser plusieurs missions comme l’ont fait avant eux les pionniers de l’aéropostale (tri du courrier, décodage de télégrammes, observation de carte, transmission de communication morse, reconstitution de puzzles et observation de plans…) en utilisant des outils et objets d’époque.

Une exposition sur Latécoère

Pendant les vacances de la Toussaint, dès 10h du mardi au dimanche, le public est invité à découvrir l’exposition permanente qui retrace l’épopée extraordinaire des pionniers de l’aviation à Toulouse, mais aussi l’exposition temporaire dédiée à Pierre-Georges Latécoère, initiateur de la grande histoire de l’aviation à Toulouse.

Toutes les infos sur : lenvol-des-pionniers.fr