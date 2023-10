Davy Sardou et Bruno Salomone dans la pièce Au Scalpel à l’Aria

Partager Facebook

Les comédiens Davy Sardou et Bruno Salomone s’installent les 17 et 18 octobre à l’Aria Cornebarrieu avec la pièce Au Scalpel de Antoine Rault.

Un soir où il avait prévu de se coucher tôt pour opérer le lendemain dans les meilleures conditions, un chirurgien en vue voit débarquer chez lui à l’improviste son frère photographe. Alors que cela fait des années qu’ils ne se fréquentent plus, le visiteur inattendu demande à son hôte forcé un verre de vin pour expliquer la raison de sa venue. Rivaux depuis l’enfance, nourris de rancoeurs et de jalousies réciproques, ils ne se sont jamais dit à quel point ils se détestent. Jusqu’à ce soir… Qui est Abel ? Qui est Caïn ? Et que s’est-il vraiment passé entre eux ? Entre rebondissements et dialogues sans concession, le face-à-face est saisissant. Texte ciselé et plein de surprises, mise en scène efficace et rythmée, interprétation juste et sans temps mort, tout est réuni dans cette comédie grinçante pour vous embarquer et vous captiver.

Infos : https://www.cornebarrieu.fr/aria/