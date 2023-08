Un avion mythique d’Airbus en Lego

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La marque Lego sort à la rentrée une version du Concorde, l’avion mythique d’Airbus.

Les briques et Toulouse, une belle histoire d’amour. Actuellement, une belle exposition a lieu au coeur de la ville rose. En septembre, c’est l’un des emblèmes qui sera à l’honneur avec la sortie en Lego du Concorde. Ce n’est pas la première fois que la marque danoise sort un objet Airbus puisqu’un hélicoptère est déjà proposé.

Ici, le Concorde, qui a fait on dernier vol en novembre 2003, et dont on peut voir un modèle au Musée Aéroscopia, sortira dans la marque Lego. Le modèle mesure plus de 15 cm de haut, 105 cm de long et 43 cm de large pour 2083 pièces.

Sur son site, la marque explique que « À l’instar du véritable avion de ligne franco-britannique, ce modèle réduit détaillé est doté d’un nez inclinable, d’un train d’atterrissage fonctionnel, d’une roulette de queue rétractable, d’ailes delta avec élevons mobiles et de gouvernes de direction supérieure et inférieure à charnières. Il s’accompagne en outre d’une cabine accessible et d’un support pour l’exposer en mode vol, décollage ou atterrissage » .

Pour les amateurs d’aviation comme de Lego, le Concorde sera disponible dès le 7 septembre en ligne ou dans votre Lego Store Toulouse dans le Centre Commercial de Blagnac.

Réservations : https://www.lego.com/fr-fr/product/concorde-10318