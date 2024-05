Quel parcours pour la Flamme Olympique à Toulouse et en Haute-Garonne ?

Partager Facebook

La Ville Rose et toute la Haute-Garonne s’illumine vendredi 17 mai d’une lumière particulière avec le passage de la flamme olympique. Demandez le parcours au départ de Revel à l’arrivée à Toulouse !

Le parcours définitif du Relais de la Flamme Olympique passera dans les 7 communes haut-garonnaises traversées ce vendredi 17 mai. Un événement sportif d’envergure internationale qui promet d’enflammer les cœurs et d’inspirer les esprits.

Ce parcours, minutieusement planifié par Paris 2024 en étroite collaboration avec le Département, offrira aux habitants une expérience inoubliable. Des ruelles pittoresques de Revel aux majestueuses allées de Toulouse, la flamme olympique illuminera chaque étape de son passage.

À travers ces 7 communes, c’est un véritable voyage à travers l’histoire et la diversité de la Haute-Garonne qui s’offre aux spectateurs. Des sites emblématiques tels que la Halle de Revel, la cathédrale de Rieux-Volvestre, ou encore une fin à Ernest Wallon à Toulouse. Le Relais de la Flamme Olympique est bien plus qu’une simple course : c’est une célébration de la passion, du dépassement de soi et de l’unité. Une occasion unique de rassembler les communautés autour des valeurs universelles de l’olympisme.

En Haute-Garonne, les 7 tracés définis par Paris 2024, en collaboration étroite avec le Département, traverseront les communes suivantes :

1. Revel – 3 km – 9h > 9h45

Départ : Lycée professionnel / Arrivée : Allées Charles de Gaulle

2. Villemur-sur-Tarn – 1 km – 9h55 > 10h15

Départ : Mairie / Arrivée : Stade Vélodrome

3. Muret – 2,5 km – 11h45 > 12h20

Départ : stade municipal Marcel Calmes / Arrivée : Allée Niel

4. Rieux-Volvestre – 1,5 km – 12h50 > 13h20

Départ : Cathédrale Sainte-Marie / Arrivée : Ehpad L’Orée du Bois

5. Colomiers – 4,3 km – 14h50 > 15h55

Départ : Complexe sportif Capitany / Arrivée : Place des fêtes

6. Bagnères-de-Luchon – 1,2 km – 17h > 17h20

Départ : Parc thermal / Arrivée : Place Gabriel Rouy

7. Toulouse – 9 km – 17h30 > 19h20 (allumage du chaudron à 19h30) :

Départ : Allées Charles de Fitte (place intérieure Saint-Cyprien) / Passage devant le Conseil départemental (boulevard de la Marquette) / Arrivée : Stade Ernest Wallon

A Ernest Wallon, rendez-vous avec le village de la flamme

De 15h30 à 19h45, le village de la Flamme Olympique prend place à Ernest Wallon avec un programme sur mesure :

des animations organisées par les collectivités : sport, musique, spectacle…

les stands des Parrains du Relais de la Flamme :

Coca-Cola proposera une ambiance musicale et festive

Banque Populaire fera expérimenter les sports nautiques au public

Caisse d’Epargne dédiera son stand au basketball et au handball

un spectacle organisé par les Parrains sur la dalle sportive à partir de 18h

19h20 : l’arrivée du dernier relayeur et l’allumage du chaudron olympique, un moment à ne pas manquer !

A noter : un écran géant, un animateur et un DJ seront également présents pour mettre le public dans l’ambiance du Relais de la Flamme !

Et aussi à Colomiers..

Dès 15h55, rendez-vous place des Fêtes. Toute la Ville y célébrera la flamme olympique et les JO 2024 ! À la suite de l’arrivée du dernier relayeur accueilli par Mme le Maire, plusieurs associations columérines vont proposer des initiations sportives : escalade, judo, gymnastique, tennis et tennis de table, volley, rugby, football, basket, break dance… Une très belle fête ouverte à toutes et tous, gratuite, en toute simplicité et convivialité !