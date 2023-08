Le Festival Echos et Merveilles reviendra en 2024 au Bascala Bruguières

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour sa 6e édition, le Festival Echos et Merveilles retrouvera le cadre du Bascala de Bruguières du 8 au 12 mai 2024.

Créé en 2016 par un collectif de musiciens toulousains, Echos & Merveilles a d’abord été pensé comme un festival de musiques folks, celtiques, médiévales et fantastiques. Depuis plusieurs années, le Festival investit les 5 hectares de la base de loisirs de Bruguières pour des activités gratuites et ouvertes à tous en journée (marché artisanal médiéval, spectacles, lectures de contes, concerts, initiations diverses pour les enfants…). Après le succès énorme en 2023, les organisateurs préparent déjà l’édition 2024 avec un programme sur 5 jours.

La plus grande scène européenne des cultures pagan / celtique / folk / nordique, un grand marché de 150 artisans et des animations pour toute la famille, les spécialistes de ces cultures et les curieux.

Le programme :

Mercredi 08 Mai (férié) 21H : Concerts d’Inauguration sur l’Open Air.

Jeudi 09 Mai (Ascension, férié) au Dimanche 12 Mai : 4 jours de ‘Villages des Légendes’

Jeudi 09, Vendredi 10 (pont) et Samedi 11 Mai : 3 soirs de concerts du Bascala

Dimanche 12 mai à 19H : Grand concert de clôture sur l’Open Air du parc.

Pour aller plus loin: https://www.toulouseblog.fr/echos-merveilles-interview-de-nicolas-chaccour-directeur-du-festival/