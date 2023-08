Toulouse. La Préfecture interdit la course de vélo naturiste

Prévue le 12 aout, la World Naked Bike Ride, course de vélo naturiste, n’aura pas lieu à Toulouse et ses alentours. La manifestation est interdite par la Préfecture de Haute-Garonne.

Pas de naturiste en vélo dans les rues de Toulouse et ses alentours ce samedi. La 4e étape de World Naked Bike Ride devait se dérouler ce 12 aout dans 4 communes de Haute Garonne : Toulouse, Ramonville, Auzeville-Tolosane et Pompertuzat.

Cette course propose de déambuler entièrement nu sur un vélo aux participations. Les autorités, estiment que la manifestation, se déroulant lors du weekend du 15 aout, période de vacances scolaires, « favorise une exposition naturiste au plus grand nombre » notamment aux familles et aux enfants. Il a été demandé que les sexes des participants soient au moins cachés.

Après un refus, la préfecture interdit l’évènement revendiquant l’article 222-32 du code pénal concernant l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu public passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.