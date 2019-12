Transfert : Ruben Gabrielsen s’engage avec le TFC

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ruben Gabrielsen, défenseur norvégien de 27 ans, s’est engagé avec le TFC pour les trois prochaines saisons.

Capitaine du Molde FK, champion de Norvège, Ruben Gabrielsen va connaitre sa première expérience étrangère en s’engageant avec le club toulousain pour tous saisons.

Capable de jouer en défense central, aussi bien à droite qu’à gauche, il totalise 195 matchs en Première Division norvégienne (pour 11 buts inscrits et 7 passes décisives) et remporté deux titres de champion.

Au TFC, le Scandinave, qui portera le numéro 4, prendra la suite des Suédois Jimmy Durmaz et Ola Toivonen, ou du Danois Martin Braithwaite. On se souvient bien sûr que le dernier Norvégien à avoir porté le maillot violet n’est autre que Daniel Braaten entre 2008 et 2013