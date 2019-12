Sinclair en concert en mars 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Sinclair est de retour sur scène en 2020 avec une date à Toulouse au Connexion Live le 31 mars.

Après être remonté sur scène en 2016, Sinclair renoue cette année avec les studios d’enregistrements. Huit ans après son dernier album, Mathieu Blanc-Francard a laissé le temps à Sinclair d’évoluer, de mûrir encore un peu plus son style pop-funk inimitable.

Et c’est par étapes qu’il entend nous livrer le fruit de son travail, comme pour nous permettre d’appréhender le nouveau Sinclair à notre rythme. Il révélera un premier EP de 6 titres en février 2020 « Hier s’efface », préludes d’une proposition artistique en trois temps.

Plus expérimental, ce nouveau projet révèle des titres aussi chaleureux que sophistiqués, couplés à une griffe funk caractéristique. Seul ou entouré de ses musiciens, Sinclair se réinvente sans entraves ni limites, pour nous emmener dans un espace sonore où nous ne l’attendions pas vraiment. On y reconnaît ses influences de toujours et on prend plaisir à en découvrir de nouvelles : à Prince et à la pop des années 80, viennent s’ajouter les Pink Floyd et Frank Zappa pour certains titres. On ressent la grande influence de son travail pour le cinéma, les univers sont riches et visuels. La modernité toujours présente laisse entrevoir un futur électronique.

Sinclair expérimente et prend des risques dans un registre psychédélifunk.L’artiste nous donnera rendez-vous mars 2020 avec un deuxième EP déjà enregistré, qui nous fera patienter jusqu’à l’été prochain : sortie du prochain album…D’ici là, il reprendra la route pour une nouvelle tournée au printemps 2020 et retrouvera également son public sur les Festivals 2020.

Sinclair en concert

Mardi 31 mars 2020

Connexion Live