Transfert : Brecht Dejaegere arrive en prêt au TFC

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nouveau renfort pour l’entre jeu toulousain. Le milieu belge de 29 ans est prêté un an au TFC avec option d’achat.

Passé par le KV Courtrai et La Gantoise, Brecht Dejaegere va découvrir la Ligue 2 cette saison. Fort de 194 apparitions au sein de l’élite belge, il compte à son actif plusieurs participations à des compétitions continentales, avec 12 titularisations en Europa League, dont six en 2019-2020, pour une réalisation. Brecht a également déjà gouté à la Ligue des Champions, toujours avec La Gantoise, en 2015-2016, pour cinq titularisations, et un parcours ayant mené son équipe jusqu’aux huitièmes de finale.

Partenaire du néo-Lillois Jonathan David la saison passée, Brecht vient renforcer l’entre-jeu des Violets, et portera jusqu’en juin prochain la tunique téféciste. Il retrouvera sur les bords de la Garonne Deiver Machado avec lequel il a évolué au cours de l’exercice 2017-2018.