La Femme de retour avec le clip de « Paradigme »

Le groupe La Femme signe son grand retour, en grande forme, à un clip psyché et toujours un ton unique avec le clip de » Paradigme ». Refrain entêtant, ouverture façon Barnum à grand coup de Trombones, des voix féminines s’entremêlant pour nous livrer le titre de la semaine tout simplement. Avec » Paradigme », La Femme touche un plus grand public, séduit encore et toujours les fidèles et ne se renie pas tout en évoluant. chapeau !