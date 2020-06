Toulouse : Une campagne pour rappeler les bons gestes à adopter sur la voie publique

Partager Facebook

Du 11 au 30 juin, Toulouse Métropole lance une campagne de sensibilisation sur les incivilités liées aux masques. Cette campagne a pour thème « Ne gâchons pas tout ! Jetons nos masques à la poubelle ! ».

Dans ce contexte de crise sanitaire, le masque est de plus en plus employé. Jeté sur la voie publique, le masque constitue un acte non citoyen sur plusieurs aspects : un acte d’incivilité qui ne permet pas le maintien de l’état de propreté de l’espace public, un manque de respect pour le travail et la santé du personnel nettoyant et un geste non solidaire et dangereux car le masque peut favoriser la propagation du virus.

Toulouse Métropole rappelle que les masques doivent être jetés dans un sac plastique fermé (à conserver 24h) avant d’être jeté dans une poubelle destinée aux ordures ménagères. Ne pas le mettre dans un bac à recyclage. Le jet du masque sur la voie publique comme les gants, les mégots, etc. est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€.