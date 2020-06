Vidéo : After Ginger présente le clip de « Dead Star »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe pop toulousain After Ginger offre enfin un clip au titre « Dead Star ».

After Ginger propose un voyage indescriptible sur une étoile où on y découvre des monstres, des fusées, des superhéros, des coupes de cheveux incroyables… Le tout tiré de Séries B voir Z. Un clip hybride comme la musique du duo (chant, guitare, batterie, arrangements) et Julien (basse, guitare, arrangements) navigant entre Radiohead, Archive, Pink Floyd etc…

Le duo aime jouer avec les contrastes et brouiller les pistes dans une musique entre imaginaire et réalité. Comme le clip de « Dead Star ». Les toulousains préparent un premier album dans leur studio. Hâte de découvrir les nouvelles aventures de ce duo.