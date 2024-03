Toulouse. Soirée Astronomie à la Cité de l’espace pour l’éclipse du 8 avril

Partager Facebook

La Cité de l’espace accueille l’astrobiologiste Nathalie Cabrol et retransmet depuis les Etats Unis, en direct, l’éclipse totale de Soleil ce lundi 8 avril 2024

A l’occasion de l’éclipse totale de Soleil du lundi 8 avril, visible depuis l’Amérique du Nord et Centrale, la Cité de l’espace va retransmettre cet événement et invite l’astrobiologiste franco-américaine Nathalie Cabrol NASA pour une soirée astronomique exceptionnelle, dès 19h00. Au cours de cette soirée, Nathalie Cabrol présentera ses recherches dédiées à la recherche de vie extraterrestre lors d’une conférence exceptionnelle et dialoguera avec l’astrophysicien Sylvestre Maurice, de l’IRAP, spécialiste de l’exploration de Mars.

A la fin de la conférence, la Cité de l’espace retransmettra en direct l’éclipse solaire depuis sa salle IMAX®, au plus fort de l’occultation, à 20h40 heure française. Dépêché à Dallas aux États-Unis, un envoyé spécial de la Cité de l’espace commentera en images cet événement scientifique durant lequel la Lune empêchera les rayons du Soleil d’atteindre la Terre pendant quelques minutes.

PROGRAMME RECAPTITULATIF

19h00-19h45 : Nathalie Cabrol, une vie d’astrobiologiste, à la recherche de la vie dans l’Univers

19h45-20h30 : Et Mars dans tout ça ? Echanges entre Nathalie Cabrol et Sylvestre Maurice de l’IRAP sur l’exploration de la planète rouge

20h30-20h50 : Retransmission en direct de l’éclipse totale de Soleil, depuis Dallas (EU) avec l’envoyé spécial Philippe Droneau (totalité entre 20h40 et 20h44)

21h00-21h30 : Séance de dédicaces par Nathalie Cabrol de son livre “À l’aube de nouveaux horizons”, Editions J’ai lu

Plus d’informations : www.cite-espace.com