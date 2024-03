Orange Blossom de retour à Toulouse !

Partager Facebook

Le groupe Orange Blossom signe son retour dans la ville rose le jeudi 21 mars dans la salle du Metronum.

Orange Blossom, incarne un style musical qui mélange diverses origines d’influences arabe et occidentale et unit électro et musiques du monde en renversant les frontières des genres musicaux. Orange Blossom revient avec un nouvel album, fruit d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, l’Égypte et Cuba. Un concert événement toujours très attendu par le public ce jeudi au Metronum Toulouse.

Infos et réservations : lemetronum.fr