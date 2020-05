Toulouse : Réouverture des parcs et jardins à compter du lundi 11 mai

Partager Facebook

Les Parcs et Jardins de Toulouse pourront rouvrir à compter du 11 mai lors d’un déconfinement progressif.

L’arrêté préfectoral du 17 mars 2020 interdisant l’accès aux berges de la Garonne et des canaux et aux jardins et espaces verts prend fin le 11 mai. Concernant les berges de la Garonne et des canaux, les barrières qui matérialisaient la fermeture de ces cheminements seront enlevées à partir du lundi 11 mai. Cette opération devrait prendre quelques jours.

Concernant les 40 jardins clôturés et les 185 autres espaces verts fermés par des barrières au niveau des entrées, leur réouverture sera progressive à partir du lundi 11 mai. Ainsi dès le lundi 11 mai, 20 jardins et espaces verts rouvriront dans les différents quartiers de Toulouse, dont les 3 jardins historiques du centre-ville, le Jardin des Plantes, le Jardin Royal et le Jardin du Grand Rond. Les autres jardins seront progressivement rouverts à partir du lundi 18 mai et dans les semaines suivantes, dès que les visites de contrôle de sécurité et d’hygiène auront été réalisées par les services.

L’entretien des jardins ne répondra pas aux exigences habituelles mais la Mairie de Toulouse met tout en œuvre dans le respect des conditions sanitaires pour procéder aux travaux d’entretien des jardins, en vue d’une remise à niveau qui prendra plusieurs semaines. La Mairie de Toulouse fait appel à la compréhension des Toulousains qui retrouveront bientôt leurs espaces verts embellis.

Les aires de jeux présentes dans certains jardins restent interdites d’accès afin de limiter les contacts et la propagation du virus. Les fontaines décoratives présentes dans les jardins et squares seront remises en service.

>> Liste des jardins ouverts le 11 mai: Parc du petit bois de Bagatelle, Jardin du Polygone, Jardin Raymond VI, Prairie des Filtres, Jardin Compans-Caffarelli avec le Jardin Japonais, théâtre de verdure de l’île du Ramier, Jardin des Plantes, Jardin Royal, Grand Rond, Jardin Pilhac, Parc des Cèdres, Parc de Reynerie (partie haute au niveau du château), Petit bois de Bellefontaine, Parc de la Maourine, Jardin Sauvegrain, Jardin des Platanes, Jardin Michelet, Parc de la Grande Plaine, Jardin du Sacré Cœur, Jardins de la Ligne.