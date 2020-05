L’Espace Saint-Georges rouvre le 11 mai

Partager Facebook

Suite aux annonces du gouvernement sur la procédure de déconfinement entamée en France, le Centre Commercial Espace Saint Georges sera de nouveau en mesure d’accueillir du public à compter du lundi 11 mai.

Le supermarché Casino, resté ouvert durant toute la durée du confinement, l’est toujours du lundi au samedi de 8h30 à 20h30.

Toujours plus proche de ses clients, le Centre poursuit également l’animation de ses réseaux sociaux pour garder un lien avec sa communauté.

Des mesures de sécurité

Toutes les équipes du Centre commercial de l’hyper-centre toulousain sont à pied d’œuvre pour organiser et assurer l’accueil de ses clients dans les meilleures conditions à partir du 11 mai. Car la réouverture de l’Espace Saint Georges sera fera impérativement dans le respect des règles sanitaires énoncées par le gouvernement.

– Port du masque

Afin de garantir la sécurité de tous, le port du masque est recommandé

– Distance de sécurité

Les clients du centre sont invités à respecter une distance de sécurité d’au moins un mètre entre chaque personne

– Hygiène des mains

Du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition des usagers du Centre

Toujours proche de ses clients

Des animations digitales depuis plusieurs semaines démontrent l’envie du Centre Commercial de garder son dynamisme et d’adapter sa communication durant cette période de crise sanitaire.

L’Espace Saint Georges est en effet resté très actifs durant le confinement pour garder un lien avec ses clients et les aider à se divertir. Et ça continue !

Depuis le 1er mai un grand Quizz sur l’Espace Saint Georges, proposant une devinette quotidienne, est en cours sur les réseaux sociaux du Centre, permettant de remporter des chèques cadeaux d’une valeur de 40€ jusqu’au 10 mai.

Dès la semaine prochaine, l’ambassadrice mode de l’Espace Saint Georges, Marie la toulousaine de Le Beguin, démarre des ateliers de co-création avec sa communauté, permettant d’établir les plus beaux looks d’été !

Après un sondage Instagram auprès de sa communauté sur « les indispensables mode à avoir dans son dressing cet été », Marie proposera à sa communauté des carnets de tendances conçus à partir d’articles des boutiques de l’Espace Saint Georges.

Les 4 looks ayant remporté le plus de votes seront ensuite réalisés en boutique, puis mis en jeu via un concours d’une durée de deux semaines, permettant de remporter un des 4 looks (2 looks à gagner par semaine).

site : www.espacesaintgeorges.com