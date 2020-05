Toulouse – Déconfinement : Renforcement des modes doux à partir du 11 mai

Partager Facebook

Pour faciliter et sécuriser le déconfinement pour tous, Toulouse Métropole réalise des aménagements facilitant une circulation douce et apaisée pour tous les usagers de l’espace public, respectueuse de la distanciation physique et des gestes barrières.

Après la création d’une première voie cyclable provisoire fin avril avenue Etienne Billières, la Collectivité prévoit la création de nouveaux aménagements rapides en faveur du vélo :

· Mardi 5 mai : boulevards Trentin et de Suisse et extrémité de l’avenue Jean Rieux

· Jeudi 6 mai : route de Saint-Simon

· Mardi et mercredi 19 et 20 mai : avenue de Grande-Bretagne et l’avenue Paul Séjourné

· Mardi 5 et mercredi 6 mai : avenue Servanty à Blagnac.

Une dizaine d’aménagements cyclables sont en cours d’étude sur le territoire métropolitain notamment sur l’avenue d’Atlanta et deux sur la commune de Colomiers.

Ces opérations en faveur des cyclistes seront complétées très prochainement par des aménagements en faveur des piétons :

– Elargissement des espaces piétons aux alentours des écoles, des commerces et autres équipements situés près des grandes artères de circulation. Il s’agira soit de neutraliser du stationnement aux abords des entrées des écoles (pour élargir l’espace d’attente), soit de fermer la voie, lorsque c’est une voie de desserte locale et que les trottoirs ne sont pas suffisants ponctuellement aux horaires d’entrée et de sortie de l’école.

Extension de la zone de rencontre à tout l’hyper-centre (intérieur des boulevards) entre fin mai et juin 2020 consistant en un abaissement de la vitesse à 20 km/h, pour permettre aux piétons de circuler sur la chaussée. Les voies non concernées sont les aires piétonnes ainsi que les voies suivantes qui resteront, dans un premier temps, en zone 30 (en attente d’aménagements) : boulevard Leclerc, allées de Barcelone jusqu’à l’intersection avec le boulevard Duportal, allées de Brienne jusqu’au quai Saint-Pierre, rue de Metz, rue du Languedoc, quai de Tounis et rue Hauriou.

Ces mesures favorisent les déplacements en modes doux et la distanciation physique nécessaires au bon respect des gestes barrières.