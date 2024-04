Ouverture des Serres Municipales le weekend prochain à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les serres municipales ouvrent leurs portes au public les 4 et 5 mai. Deux jours pour découvrir les collections végétales de Toulouse.

Durant le 1er week-end du mois de mai, la Mairie de Toulouse met à l’honneur fleurs, arbustes et autres compositions végétales, qu’elle produit dans ce lieu unique qui s’étend sur deux hectares le long du canal du Midi et dont la partie les bâtiments les plus anciens sont classés aux Monuments historiques.

Chaque jardinier en herbe pourra bénéficier d’astuces et de démonstrations de professionnels : horticulteurs, jardiniers, fleuristes, élagueurs et paysagistes seront présents pour distiller leurs conseils.

Les visiteurs profiteront d’ateliers, animations, expositions, jeux gratuits et découvriront les actions municipales en matière de végétalisation. Ils pourront repartir avec un cadeau végétal : des boutures de Sauge à petites feuilles rouge (Salvia microphylla rouge), de Marguerite des murailles (Erigeron karvinskianus) ou encore de jeunes plants de troène du Japon (Ligustrum japonicum) donnés par la Mairie.

Programme et animations

• Spectacle « La petite goutte d’eau qui avait soif de liberté »

Samedi à 11h et 15h, dimanche à 11h et 15h30

À partir de 3 ans, durée 45 min.

• Association Bonsaï Toulouse

Atelier Kokedoma. À partir de 10 ans, durée 1h30

Samedi et dimanche à 15h

• Nature en Occitanie

Balade et mise en pratique du sens de l’observation par une immersion nature urbaine.

Dimanche à 10h, durée 1h

• Association Dire

Information et transmission sur les plantes locales et végétalisation des bas d’immeubles et les cours d’écoles.