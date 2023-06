Toulouse Métropole. Rendez-vous avec Partir en livres !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 22 juin au 23 juillet, la 9e édition de Partir en Livre s’installe dans les communes de Toulouse Métropole. Une grande fête de la littérature jeunesse !

Prendre le temps de tourner des pages. Le temps d’offrir un moment entre un livre et le jeune public. Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, « Partir en Livre » sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Cette année encore, l’été se met à l’heure de la littérature jeunesse !

Pour cette 9ème édition, « Partir en livre » se déroulera sous le signe de la liberté, avec un programme sur mesure ! Synonyme d’insouciance et de spontanéité pour les enfants qui ne rêvent que d’être « libérés, délivrés », puis d’autonomie et de refus des contraintes à l’adolescence, la soif de liberté et d’indépendance grandit en nous. Liberté de s’exprimer, de rêver, d’aimer, de croire, de jouer, de créer…

Avec 230 rendez-vous, les petits comme les grands seront invités à partager et à écouter des lectures, découvrir des auteurs et illustrateurs et à participer à des ateliers. En famille ou entre amis, venez écouter les lectures de vos bibliothécaires, participer à des ateliers créatifs, spectacles, bar à histoires, et même des soirées pyjamas !

Partir en Livre donne rendez-vous du 22 juin au 23 juillet dans plusieurs villes de Toulouse Métropole comme Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Blagnac, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Launaguet, Mondonville, Mons, Pibrac, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens de Gameville, Toulouse, Tournefeuille, L’Union, Villeneuve Tolosane.

Découvrez le programme sur https://festival-livre-jeunesse.fr/