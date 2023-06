Cinespana 2023 dévoile son affiche et ses dates !

La 28e édition de Cinespana, le festival de cinéma espagnol et portugais, reviendra du 6 au 15 octobre. Découvrez l’affiche de cette édition 2023 !

La 28e édition de Cinespaña, festival de cinéma espagnol et portugais, se dévoile à quelques mois du rendez-vous. A commencer par l’affiche tiré d’une photographie d’Emma Cohen sur le tournage de Tiempos Rotos. « Elle nous a été transmise par Helena de Llanos, petite-fille de Fernando Fernán Gómez. Tout droit sortie des archives familiales, le visuel met à l’honneur la réalisatrice et actrice Emma Cohen, icône du cinéma espagnol » explique le festival.

Rendez-vous cet automne

La 28e édition de Cinespaña se tiendra du 6 au 15 octobre prochains à Toulouse et tout le mois d’octobre en région Occitanie. Cinespaña, c’est 10 jours de films espagnols et portugais pour tous les publics : des compétitions, des cycles thématiques, des sections parallèles, des rencontres avec les invités, des rencontres littéraires… Une programmation riche qui met en avant les différentes thématiques qui traversent l’Espagne et le Portugal.

Infos : www.cinespagnol.com