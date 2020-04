Toulouse. Louis-Benoit Madaule poursuit avec le Stade Toulousain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Arrivé au club à l’été 2017, Louis-Benoît Madaule a su s’imposer comme un joueur moteur dans la vie du groupe professionnel et totalise à ce jour 50 matches, dont 9 de Coupe d’Europe sous le maillot Rouge et Noir.

Fort de son charisme et de son ambition, le joueur de 31 ans compte désormais une solide expérience du haut très niveau, qu’il s’applique à transmettre au quotidien à ses coéquipiers.

Troisième ligne complet, doté d’une intelligence de jeu en cohérence avec le style de jeu toulousain, Louis-Benoît continuera à enrichir l’effectif du club lors de la saison 2020-2021.

« Louis-Benoît est un joueur doué qui détient la capacité à jouer debout, si importante dans notre club. Il endosse parfaitement le rôle de leader et c’est un homme avec lequel on prend plaisir à échanger. Ses compétences rugbystiques et sa science du jeu lui permettent de bénéficier d’une légitimité générale auprès de ses coéquipiers, entraîneurs et managers. Son mental à toute épreuve s’est révélé lorsqu’il a dû surmonter sa grave blessure survenue la saison passée et nous voulons, en misant avec lui sur une prolongation de son contrat, lui témoigner toute la confiance que nous lui portons, » déclare Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain.