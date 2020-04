Vendredi, Live à FIP propose un concert de The Good The Bad & The Queen

Ce vendredi 3 avril, découvrez le concert de The Good The Bad & The Queen sur FIP Radio.

Fip vous invite à revivre le concert* du groupe The Good The Bad & The Queen enregistré le 2 juin 2019 à l’Astra Kulturhaus de Berlin et offert par la RBB – RadioEins.

Ce groupe de rock alternatif, originaire de Londres, est formé par Damon Albarn (chanteur de Blur et Gorillaz), de Paul Simonon (bassiste de The Clash), de Simon Tong (ancien guitariste de The Verve et de Gorillaz), et de Tony Allen (célèbre batteur de Fela Kuti).

Tous les vendredis à 22h, Fip s’installe chez vous et propose une soirée musicale de rêve avec un concert exclusif. A suivre: Radiohead, The Specials…