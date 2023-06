Toulouse. Les événements attendus jusqu’à la Coupe du Monde de Rugby 2023

Partager Facebook

Dans moins de 100 jours, la Coupe du Monde de Rugby 2023 s’installera en France avec les meilleurs joueurs du club. Toulouse, ville hôte, proposera plusieurs évènements pour patienter jusqu’au coup d’envoi !

Toulouse, terre de rugby, ne pouvait pas passer à côté de la Coupe du Monde. Une opportunité unique de recevoir le monde de l’ovalie et proposer des animations pendant mais aussi avant les rencontres programmées au Stadium de Toulouse.

De juin à octobre, la ville rose célèbre le mondial et le rugby à travers une cinquantaine d’événements sportifs, culturels, gourmands et autres pour un budget de 5, 7 million d’euros dont 2 million pour le village rugby qui prendra place dès le 8 septembre à la Prairie des Filtres.

Alors que nous prépare la ville rose pour les prochains mois comme le Rugby Festival, Le WaterRugby:

Toulouse Rugby Festival le 2 et 3 juin sur la Place du Capitole.

Occasion de venir découvrir, ou redécouvrir pour certains le rugby. Au total, près d’un millier de joueurs vont se succéder pendant 48 heures sur la pelouse synthétique qui sera mise en place pour cet événement organisé par la Mairie de Toulouse, en collaboration avec Midi Olympique

Tournoi de rugby avec les clubs de la Métropole le 10 juin à Quint-Fonsegrive.

Des vidéos d’enfants brandissant les 8 drapeaux des nations accueillis à Toulouse seront diffusées et des bâches contenant des messages d’accueil en langues étrangères affichées. 800 enfants et 500 accompagnants (parents, éducateurs…) sont attendus. Chaque équipe locale représentera une des équipes nationales qui joueront au Stadium de Toulouse. 8 clubs sont déjà inscrits TUC, L’Union, Brax/Pibrac/Léguevin, Blagnac, La Saudrune (Cugnaux / Villeneuve / Frouzins / Seysses), Quint Fonsegrives, Castelnaudary (11) et Sauvian (34)

Le WateRugby revient sur la Garonne du 29 juin au 2 juillet sur les quais de la Daurade.

4 jours de rugby, de spectacle et de fête en plein cœur de la ville Rose ! Un terrain flottant de 40m de long et 35m de large assemblé sur l’eau, recouvert de pelouse synthétique afin d’accélérer le jeu. Pas d’en but, pas de touche : l’eau comme seule limite. Il faut plonger pour marquer ! Les plus grands rugbymen internationaux, français et étrangers, seront au rendez-vous. Le WateRugby c’est également un village composé de plusieurs temps forts et animations destinés aux petits et grands.

Dès la fin du mois de juin, les supporters pourront se rendre à la Fan Embassy, installée à proximité du métro Capitole.

Cet espace offrira un point d’information et de rassemblement pour les supporters en amont et pendant la compétition. Il sera animé grâce à la présence d’une diversité d’acteurs dont certains issus des services de la Métropole.

Du 22 juillet au 28 août, Toulouse Plages s’installe sur la Prairie des Filtres et met cette année le rugby à l’honneur.

Parmi la multitude d’activités proposées, les visiteurs pourront découvrir les joies du Beach Rugby et plusieurs rendez-vous autour du rugby. Un stand Toulouse, Terre de rugby, prolongera également la promotion du rugby à Toulouse et continuera de préparer les esprits au grand événement que constitue la Coupe du Monde.

Exposition

A partir du 9 août, une exposition de portraits de joueuses et joueurs des XV de France réalisés par Julien Poupart, le photographe officiel de la Fédération française de rugby se tiendra à différents endroits de Toulouse jusqu’au 31 octobre. Ils seront disposés, comme un fil rouge : gare Matabiau, place Wilson, place Dupuy, place de la Trinité ainsi qu’aux Carmes.

Commerces

Mi-août, dans les vitrines des commerces toulousains seront exposés 25 maillots de clubs formateurs des joueurs de l’équipe de France le long de la Fan Walk

Enfin, le Village Rugby Toulouse Métropole 2023 ouvrira ses portes à la Prairie des Filtres le 8 septembre avec une capacité d’accueil de 40 000 personnes et un programme exceptionnel.