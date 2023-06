DJ Pone en live au Bikini !

Partager Facebook

DJ Pone offrira un live exceptionnel au Bikini Toulouse le 17 juin prochain avec de nombreux guests !

Depuis plus de 20 ans, DJ PONE est l’un des DJs les plus emblématiques d’une scène alternative. D’abord dans le milieu du hip hop où il livre ses performances de DJ, il investit parallèlement avec force la scène électro. Il a derrière lui de multiples collaborations avec des artistes comme NTM, Svinkels, Scred Connexion, Casseurs Flowters… et est un membre emblématique du groupe Birdy Nam Nam.

En bref c’est une légende de la musique qui viendra s’installer le temps d’une nuit pour faire vibrer le Bikini !

Il ne sera pas tout seul pour mener cette mission à bien, 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵𝘀𝘁𝗮𝗿 et 𝗠𝗶𝘀𝗰𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗲𝗼𝘂𝘀, membre du duo Chill Bump et contributeur du label Chinese Man Records seront de la partie. 𝗦𝗶𝗺𝘀 & 𝗠𝗮𝘆 𝗗𝗶𝗻 participerons aussi à cette belle soirée avec des mixs hip hop sur 4 platines dont eux seuls ont le secret.