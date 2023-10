Partager Facebook

L’Aria accueille la compagnie les Milles Printemps pour le spectacle « Biques » les 3 et 4 octobre.

Deux soirées avec la Compagnie les Milles Printemps cette semaine pour un spectacle bourré d’humour qui réussit avec brio le pari d’un questionnement générationnel !

Sur scène, neuf femmes se rencontrent par la force des choses dans la salle commune et froide des ≪ Magnolias ≫, maison de retraite d’une petite ville rurale. Certaines y travaillent, d’autres y vivent, d’autres encore la visitent. Neuf vies, neuf fonctions : mère, fille, aidante, artiste, cheffe, et… vieille. A l’approche des élections municipales, l’Ehpad se voit menace d’être délocalise en périphérie. Dépassant toute frontière de génération, elles vont unir leurs forces pour sauver l’établissement, qui devient alors le siège d’une désobéissance féroce. Un sujet ou avenir, transmission et inclusion sont au cœur de la réflexion, dans une mise en scène vivante de Gabrielle Chalmont- Cavache qui, en se nourrissant du réel et avec beaucoup d’humour, nous invite à repenser la société.

Rendez-vous à l’Aria mardi 3 et mercredi 4 octobre à 20h30 !

Infos : https://www.cornebarrieu.fr/aria/