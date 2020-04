Toulouse. Le Printemps de Septembre s’invite chez vous

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Face à la crise sanitaire actuelle, le Printemps de Septembre a décidé de s’inviter chez vous pour vous proposer de nombreux événements.

La situation exceptionnelle que nous traversons tous ensemble depuis plusieurs semaines contraint le Printemps de Septembre d’annuler ou reporter des rencontres et autres événements. Mais rien n’entache la motivation des organisateurs qui s’invitent chez vous.

Des événements se réinventent ou se créent avec la complicité d’artistes, penseurs et collaborateurs du festival. Cette semaine, l’événement toulousain propose de découvrir ou de revoir une sélection inédites de vidéos d’art co-produites par le Printemps de septembre.

C’est à compter d’aujourd’hui et pendant 10 jours sur le site internet et la chaîne YouTube !

> HRINGVEGUR de ANTOINE BELOT ET ÉTIENNE KAWCZAK-WIRZ

Première oeuvre commune d’Antoine Belot et Étienne Kawczak-Wirz, ce film d’animation 3D est le fruit d’un voyage en Islande, d’une immersion totale dans le paysage.



> GIRLS, GHOSTS AND WAR de ANGE LECCIA

Des portraits de jeunes femmes brouillées par des images de conflits, comme si la mémoire affective était sans cesse engloutie sous le fracas de l’histoire. Double focale, sentimentale et objective, double urgence du désir et de l’horreur.

>MAJELICH de CAMILLE LLOBET

Camille Llobet s’intéresse au langage. Avec Majelich, elle explore les contours prosodiques de la langue parlée, ses inflexions, tonalité, modulation et rythme.



> SUPERBE SPECTACLE DE L’AMOUR de SAMIR RAMDANI

Un film de science-fiction horrifique et sensuel. La rencontre de deux âmes perdues, au lendemain de l’apocalypse, dans le quartier du Mirail.



Rendez-vous : https://www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse

ou sur https://www.youtube.com/channel/UCkcXdqQsHdPYfvqwLyXM3Hg